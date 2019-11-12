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Медведев ожидает, что в Новосибирской области до конца года увидят реализацию нацпроектов

Все планы национальных проектов на территории области исполняются в срок, отметил губернатор Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что жители Новосибирской области еще до конца года смогут увидеть результаты реализации нацпроектов. В том, что первые изменения в социальной сфере можно будет наблюдать уже в ближайшие месяцы, заверил губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочей встречи.

"На сегодняшней день все планы нацпроектов на территории Новосибирской области исполняются в срок. Мы все контрольные точки нацпроектов выдерживаем, и, соответственно, первые результаты от реализации нацпроектов жители нашего региона почувствуют уже в этом году, в 2019-м", - сказал Травников.

"Очень рассчитываю на то, что так и будет, что те социальные структуры, о которых вы говорите, поликлиники, детские сады <...>, их вводы, запланированные на этот год, состоятся", - согласился Медведев и отметил, что жители региона этого очень ждут.

На встрече премьер-министр предложил своему собеседнику отступить от темы науки и попросил сконцентрировать свой доклад на том, что делается для достижения целей по национальным проектам. Глава региона заметил на это, что от темы в Новосибирске отклониться невозможно, даже если речь идет о выполнении нацпроектов. Он пояснил, что молодых ученых беспокоят вопросы и проблемы, на решение которых как раз и направлен комплекс нацпроектов. Травников рассказал, что в первую очередь имеет в виду сферу образования и здравоохранения.

Он поблагодарил Медведева за выделение ресурсов из бюджета, которые выделяются для решения проблемы дефицита мест в детских садах и яслях. По его данным, в текущем году в регионе открываются 13 детских садов. Однако он признался, что в области сохраняется очередь из детей старше трех лет, которые до сих пор не обеспечены возможностью посещать дошкольные образовательные учреждения. По оценке Травникова, она составляет около 2,5% от общего числа детей. Он рассказал о планах ввести в эксплуатацию детских сад и школу в наукограде "Кольцово".

Травников уделил внимание и необходимости модернизации первичного звена здравоохранения. "В отношении здравоохранения в целом, конечно, очень востребованы направления реформы детской медицины, борьба с онкозаболеваниями, борьба с заболеваниями системы кровообращения. В этом году поступит первая партия оборудования для наших онкологических диспансеров и онкоотделений наших клиник", - доложил глава региона и пожаловался, что в Новосибирске остро не хватает мощностей для первичного звена здравоохранения.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияТравников, Андрей Александрович
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