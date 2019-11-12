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"Ростелеком" к концу 2022 года проложит оптоволокно на Чукотке за 6 млрд рублей

Это единственный регион России, где интернет работает только через спутниковую связь

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" выиграл конкурс на присоединение к единой сети электросвязи РФ единственного в стране региона, где интернет работает только через спутниковую связь - Чукотского автономного округа. Проект будет профинансирован из федерального бюджета по национальному проекту "Цифровая экономика", его стоимость составит 6 млрд рублей, сообщил ТАСС президент компании Михаил Осеевский после выездного заседания комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Калуге.

В июле 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс на предоставление субсидии на подключение к интернету Чукотки через оптоволокно. Предельный объем субсидии оценивался в 7 млрд рублей.

"Выиграли конкурс, заключили контракт. Кабель будет прокладываться с севера Камчатки до Чукотки. Это федеральные деньги, национального проекта "Цифровая экономика", это работа дорогая, она стоит больше 6 млрд рублей", - сказал Осеевский.

Прокладка оптоволокна позволит значительно снизить тариф и увеличить скорость интернета, отметил он.

Подключить Чукотку планируется по подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП). Ее протяженность превышает 2 тыс. км, сообщил президент "Ростелекома". Проектирование начнется в 2020 году. Завершить прокладку оптоволокна и подключить пользователей планируется к концу 2022 года.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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