Власти Приморья направили более 1 млрд рублей на выплаты за рождение третьего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края направили более 1 млрд рублей с начала 2019 года на ежемесячные выплаты приморцам, у которых родился третий ребенок, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Эту меру социальной поддержки в регионе получают около 9 тыс. семей. Ежемесячная выплата выплачивается семьям с российским гражданством, у которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения", - говорится в сообщении.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, в этом году размер выплаты в регионе составил более 34 тыс. рублей.

Единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в конце 2018 года.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, в настоящее время в регионе действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Одна из таких программ - "Социальная поддержка населения Приморского края" - рассчитана до 2021 года.