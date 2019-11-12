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Власти Приморья направили более 1 млрд рублей на выплаты за рождение третьего ребенка

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, в этом году размер выплаты в регионе составил более 34 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края направили более 1 млрд рублей с начала 2019 года на ежемесячные выплаты приморцам, у которых родился третий ребенок, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Эту меру социальной поддержки в регионе получают около 9 тыс. семей. Ежемесячная выплата выплачивается семьям с российским гражданством, у которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения", - говорится в сообщении.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, в этом году размер выплаты в регионе составил более 34 тыс. рублей.

Единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в конце 2018 года.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, в настоящее время в регионе действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Одна из таких программ - "Социальная поддержка населения Приморского края" - рассчитана до 2021 года.

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Теги
РоссияПриморский край
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