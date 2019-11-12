Рязанский губернатор заявил о проблемах в работе регоператора по вывозу мусора

РЯЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами оперативно разобраться с проблемой вывоза мусора с контейнерных площадок после того, как жители региона стали массово сообщать о неубранных отходах. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Во вторник пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что в 16 субъектах существует риск остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с некачественной работой региональных операторов. В этот список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская и Челябинская области. Региональный оператор по обращению с отходами в Рязанской области, компания "Эко-Пронск", приступил к работе 1 ноября 2019 года.

"Много людей реагируют на вопрос вывоза мусора, присылают конкретные фотографии неубранных контейнерных площадок и мест складирования мусора. Необходимо в срочном порядке избавиться от тех проблем, которые сейчас выявились. Нужно со многими в данном случае разбираться. Конечно, в первую очередь региональный оператор отвечает за эту деятельность, а также управляющие компании", - приводятся в сообщении слова главы региона, который также поручил усилить работу с муниципалитетами.

Губернатор также поручил создать горячую линию в профильном министерстве региона, для того чтобы принимать жалобы населения в режиме реального времени.

"Мусор должен вывозиться вовремя, площадки должны быть чистыми. Все, что необходимо для этой работы, у нас есть", - добавил Любимов.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию введут новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.