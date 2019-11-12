Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Рязанский губернатор заявил о проблемах в работе регоператора по вывозу мусора

Жители региона жалуются на неубранный мусор на контейнерных площадках

РЯЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами оперативно разобраться с проблемой вывоза мусора с контейнерных площадок после того, как жители региона стали массово сообщать о неубранных отходах. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Во вторник пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что в 16 субъектах существует риск остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с некачественной работой региональных операторов. В этот список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская и Челябинская области. Региональный оператор по обращению с отходами в Рязанской области, компания "Эко-Пронск", приступил к работе 1 ноября 2019 года.

"Много людей реагируют на вопрос вывоза мусора, присылают конкретные фотографии неубранных контейнерных площадок и мест складирования мусора. Необходимо в срочном порядке избавиться от тех проблем, которые сейчас выявились. Нужно со многими в данном случае разбираться. Конечно, в первую очередь региональный оператор отвечает за эту деятельность, а также управляющие компании", - приводятся в сообщении слова главы региона, который также поручил усилить работу с муниципалитетами.

Губернатор также поручил создать горячую линию в профильном министерстве региона, для того чтобы принимать жалобы населения в режиме реального времени.

"Мусор должен вывозиться вовремя, площадки должны быть чистыми. Все, что необходимо для этой работы, у нас есть", - добавил Любимов.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию введут новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о недобросовестных исполнителях по нацпроектам
Главной проблемой мониторинга средств в рамках нацпроектов является отсутствие "окраски" денег по категориям, считает Юрий Чиханчин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС