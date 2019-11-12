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Нижегородская область планирует сотрудничать с вузом Сингапура в сфере экологии

Кроме того, рассматривается возможность стажировки сингапурских студентов на предприятиях региона

ТАСС, 12 ноября. Власти Нижегородской области планируют сотрудничать с Национальным университетом Сингапура по направлению экологии в рамках работы научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Глеб Никитин по итогам рабочей поездки в Сингапур.

"Мы провели рабочую встречу с президентом Национального университета Сингапура Тан Энг Чи, в ходе которой, в частности, обсуждалось сотрудничество в рамках реализации проекта по созданию нижегородского НОЦ <…> Мы договорились о том, что в ближайшее время продолжим общение по ряду конкретных направлений. Так, нас очень интересует сфера экологии", - сказал Никитин.

По его словам, в качестве потенциальных партнеров сингапурского вуза рассматриваются Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет. Никитин добавил, что в ближайшее время в Национальный университет Сингапура направят официальное приглашение посетить Нижегородскую область и ознакомиться с работой вузов в регионе.

Сотрудничество университетов, по словам главы региона, может заключаться в разработке совместных образовательных программ или в реализации научных проектов. Также рассматривается возможность стажировки сингапурских студентов на предприятиях области.

Научно-образовательный центр

В состав нижегородского НОЦ, который создают в регионе по нацпроекту "Наука", входят 29 организаций-участников, в том числе четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. Власти региона до 2024 года планируют направить на развитие НОЦ 3,6 млрд рублей.

В нижегородском НОЦ планируется создать научно-образовательный центр "Волганариум", который займется изучением пресноводной флоры и фауны. Среди других направлений - интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, в том числе ядерная, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

По словам Никитина, участники НОЦ реализуют около 160 проектов сотрудничества с зарубежными партнерами. "Мы продолжаем создание в регионе экосистемы для трансферта технологий, и сингапурский опыт в данном вопросе может оказаться востребованным", - отметил глава региона.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
СингапурРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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