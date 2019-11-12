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Глава Росфинмониторинга доложил Путину о недобросовестных исполнителях по нацпроектам

Главной проблемой мониторинга средств в рамках нацпроектов является отсутствие "окраски" денег по категориям, считает Юрий Чиханчин
Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг, ФАС и ФСБ выявили в ряде регионов России недобросовестных исполнителей по нацпроектам, были расторгнуты контракты на общую сумму 850 млн рублей. Об этом доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по "Здравоохранению", по покупке, медицине Московской области. Порядка 450 млн [рублей нарушений], расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями", - сказал он.

Чиханчин сообщил, что такая же работа была проведена в Крыму. "Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе. Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн [рублей]. И уже есть, к сожалению, это печально, но появились уголовные дела там, где национальные проекты идут", - добавил глава Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, главной проблемой мониторинга средств в рамках нацпроектов является отсутствие "окраски" денег по категориям. Так, существует несколько форм средств: бюджетные, региональные, местные, субсидии и другие. Вторая проблема - отсутствие единой ведомственной базы, позволяющей при выходе на конкурсы увидеть недобросовестных исполнителей.

Также глава Рофинмониторинга отметил, что дополнительной работы требует вопрос автоматизации взаимодействия ведомств. "Третий блок вопросов - это, конечно, отсутствие общей автоматизации при решении этих вопросов. Если мы с Казначейством сегодня вышли на обмен информацией, он у нас практически ежедневно, в онлайн-режиме [осуществляется], то с другими ведомствами такого механизма пока нет. Это требует от нас дополнительной работы", - отметил Чиханчин.

Росфинмониторинг и Казначейство формируют систему контроля за движением средств в рамках нацпроектов. "Теперь что касается национальных проектов. Действительно, было ваше поручение нам совместно с Казначейством запустить механизм мониторинга за национальными проектами. На сегодняшний день механизм такой отлаживается", - сказал он.

Чиханчин добавил, что в ходе совместной работы были определены три формы взаимодействия с недобросовестными исполнителями: профилактические меры; препятствующие меры, то есть расторгаются договоры и контракты; и пресекающие - возбуждаются уголовные дела.

Также, по словам главы Росфинмониторинга, совместно с министерствами и ведомствами отработана группа критериев, позволяющих оценить действия исполнителя, и создана единая оценка рисков совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами.

В ходе встречи Чиханчин продемонстрировал президенту результат совместной работы - таблицу, в которой отражена раскладка по каждому нацпроекту.

"В итоге мы создали вот эту, Владимир Владимирович, таблицу, где как раз идет раскладка по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам. И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое - это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы", - добавил глава ведомства, резюмировав, что по ряду направлений выявлен "довольно высокий процент" риска.

Путин поручил главе Росфинмониторинга "по мере того, как будет ситуация развиваться, регулярно ему докладывать".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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