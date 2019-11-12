В Калуге завершили ремонт дорог на 2019 год по нацпроекту

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по ремонту дорог в Калуге в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены, сообщил ТАСС мэр города Дмитрий Разумовский. Изначально ремонт планировали закончить до 1 сентября, однако недобросовестный подрядчик сделал только три участка из 27, после чего была выбрана новая подрядная организация.

"Подрядчик все основные дороги, запланированные на 2019 год, закончил. С точки зрения технических специалистов они приняты все. Мы можем говорить, что ремонт дорог завершен, осталось исправление недочетов", - сказал Разумовский.

Он уточнил, что в 2019 году планировали сделать 27 участков дорог общей протяженностью 46 км, в итоге сделано 29 участков и свыше 50 км. Два участка были перенесены из плана 2020 года.

2 сентября городская управа Калуги расторгла контракт с компанией "Липецк дорога": работы были завершены и приняты комиссией только на трех участках, а самой компании выписали пять штрафов на общую сумму более 4 млн рублей.

"Липецк дорога" в свою очередь предъявила городской управе обвинения в нарушениях при оплате выполненных работ на 120 млн рублей. Контракт с новым подрядчиком - "Строительной компанией - Бизнескапитал" - был заключен 21 сентября, из-за чего сроки работ значительно сдвинулись, предполагалось , что они будут завершены до 1 декабря. При этом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал завершить основные работы до 15 октября.

Разумовский сказал ТАСС, что в будущем году к подрядчику будут предъявлены более строгие требования. Если организация не сможет в срок выполнить первый этап работ, контракт будет расторгнут, начнется процедура по выбору нового подрядчика. "Мы сделали соответствующие выводы <...> Будем более жестко требовать", - заверил он.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 25 сентября сообщил, что только каждый пятый регион России удовлетворительно выполняет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Субъекты, не выполнившие 50% плановых работ, не могут рассчитывать на выделение дополнительных средств по другим нацпроектам.

О нацпроекте

Нацпроект реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.