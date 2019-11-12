Татарстан в полном объеме выполнил дорожные работы по нацпроекту в 2019 году

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Дорожные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", запланированные на 2019 год в Татарстане, выполнены в полном объеме, сообщила во вторник пресс-служба Минтранса республики.

"В Татарстане дорожные работы на 2019 год в рамках нацпроекта выполнены в полном объеме <...> В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проведен ремонт дорог региональной сети и в трех крупных городских агломерациях - Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской", - говорится в сообщении.

Объем финансирования нацпроекта в регионе на текущий год немногим превысил 5,3 млрд рублей. На ремонт сети региональных дорог направлены 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 597 млрд рублей. Из трех агломераций больше всего средств получила Казанская - 2,35 млрд рублей (из федерального бюджета - 1,35 млрд рублей).

В текущем году в регионе по нацпроекту отремонтировали 205,8 км дорог, из них 108,3 км составляют участки региональных дорог с высокой интенсивностью движения. В Казанской агломерации отремонтировано 88 улиц или 47,3 км дорог.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, сумма финансирования в 2020 году останется примерно на уровне 2019 года. На данный момент власти подготовили изменения в региональный проект в части уточнения объектов на 2020 год. Проведены общественные обсуждения перечня непосредственно в муниципалитетах, список будет дополнительно рассмотрен на общественном совете Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

"Общая сумма финансирования нацпроекта на 2020 год - 5,256 млрд рублей. Региональная сеть дорог - 1,416 млрд рублей [из средств республиканского бюджета], Казанская агломерация - 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей из федерального бюджета, Набережночелнинская агломерация - 1,36 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей - из федерального бюджета, Нижнекамская агломерация - 480 млн рублей, в том числе 432 млн рублей из федерального бюджета", - сказала руководитель пресс-службы Минтранса Татарстана Наиля Клевлеева.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.