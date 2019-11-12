Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии в Кольцово

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник начал двухдневную рабочую поездку по Сибири с посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово. Здесь глава правительства напомнил о славном прошлом отечественных вирусологов и обрисовал будущее, которое создается прямо сейчас благодаря нацпроекту "Наука". Как производят вакцины и для чего в музее научного центра колбы с ярко-розовой субстанцией, изучал корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты".

В Новосибирске тема прививок для всего кабмина получила неожиданное продолжение. Напомним, накануне президент России Владимир Путин пытался своим примером вдохновить весь состав правительства на прививку от гриппа. А поскольку привитых оказалось всего четверо, включая самого Путина, он предупредил: "Гриппом заболел - самострел. А как? Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом".

Медведев, только что запустивший в научном центре производство синтетической пептидной вакцины от лихорадки Эбола, пошутил: "Тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола. Причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем именно в самых тяжелых условиях".

У России, впрочем, действительно имеется недюжинный опыт в борьбе с Эболой. Как ранее писал портал "Будущее России. Национальные проекты", во время эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее, Минздрав РФ, Роспотребнадзор и компания "Русал" включились в борьбу с заболеванием. В стране был спроектирован Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), который является площадкой для проведения испытаний российской вакцины для профилактики Эболы "ГамЭвак-Комби". Как рассказывали в пресс-службе Минздрава, механизм действия этой векторной вакцины может стать основой для создания препаратов для борьбы с тропическими болезнями и другими инфекционными заболеваниями.

Вакцина, производство которой запустил Медведев называется "ЭпиВакЭбола" и предназначена, в свою очередь, для Республики Конго - препарат будут поставлять в Африку бесплатно, как гуманитарную помощь. Как заверили премьер-министра сотрудники цеха, предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тыс. доз.

Несмотря на сложность разработки, упаковка с вакциной ничем не примечательна и выглядит, как любой другой лекарственный препарат в таблетках или ампулах. Так называемая "сухая" форма позволит хранить вакцину в обычном бытовом холодильнике, что важно, с учетом особых климатических условий стран Африки.

Прививка от гриппа

Впрочем, Медведев имел возможность поздравить научный центр не только с запуском производства вакцины от африканской лихорадки. Во время осмотра центра его руководитель Ринат Максютов сообщил главе правительства о присвоении "Вектору" статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу. "На прошлой неделе от нас уехала экспертная комиссия ВОЗ с положительным заключением о присвоении этого самого высокого в мире статуса нашему центру. Мы шли к этому 10 лет", - отметил гендиректор "Вектора". "Поздравляю вас", - отреагировал Медведев.

"Вектор - ведущий в России и один из ведущих в мире вирусологических центров, государственная коллекция вирусов состоит из самых опасных вирусов для человека, включая вирус натуральной оспы", - продолжил гендиректор центра. Он отметил, что коллекция уникальна - подобная есть только в лаборатории Атланты (штат Джорджия, США - прим. ТАСС).

Сотрудники "Вектора" также показали премьер-министру лабораторию обратного генома, где разрабатывают вакцины. Работают здесь молодые ученые, самому старшему из которых всего 30 лет. С использованием новейшего оборудования и современных технологий получение вакцинных штаммов гриппа занимает в научном центре шесть-семь дней с момента получения генетического материала, тогда как на Западе аналогичные действия занимают до двух недель.

На текущий момент разработки лаборатории позволили создать шесть вакцинных платформ, в том числе от лихорадок Эбола и Марбург. Платформы, в том числе, позволяют разработать вакцины от онкологических заболеваний - рака молочной железы и рака кожи.

Сейчас сотрудники лаборатории работают над противооспенной вакциной четвертого поколения, совсем скоро завершится первая фаза ее клинических исследований. Выпуск новой лекарственной формы планируется уже через год.