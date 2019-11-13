В Калуге запустили проект автоматизированной системы контроля вывоза мусора

"Модуль, который крайне необходим, - это мониторинг качества уборки и вывоза мусора с территории города. Это совместный проект с калужской компанией "Меркатор". На карту нанесены [контейнерные] площадки, видно, что машина, оборудованная специальным датчиком, на ней была. Пока это пилот, который позволяет отслеживать маршрут, в дальнейшем его планируется распространить на регион", - сказал он.

Следующим этапом станет фото- и видеофиксация, подчеркнул Разумовский. Водитель мусоровоза должен будет отчитаться об уборке контейнерной площадки, сфотографировав ее. Также будет отслеживаться работа узлов погрузчика, что позволит контролировать их техническое состояние.

В августе 2019 года замминистра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов отмечал, что автоматизированная система управления отходами будет запущена в Калужской области в начале 2020 года. Она предусматривает мониторинг вывоза ТКО на сортировочные комплексы и полигоны, что защитит от нелегальной выгрузки отходов - въезд в зону сортировки или полигона будет фиксироваться на фото или видео. Согласно планам, программа сформирует логистику передвижения мусоровозов, основываясь на их геометках и привязке к контейнерным площадкам.

Региональные власти рассчитывают, что проект позволит убрать коррупционную составляющую и сэкономить на контроле. Сейчас работу в сфере обращения с ТКО отслеживает множество ведомств: от административных комиссий до федерального министерства. А проект делает ее максимально прозрачной. При этом не придется ехать на место, чтобы проверить качество работы, все можно посмотреть в системе.

Калуга является одним из пилотов проекта "Умный город", предусматривающего внедрение технологических решений для цифровизации городской среды. Проект стартовал в России в 2018 году, а с этого года реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда".