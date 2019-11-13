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Медведев предложил включить в нацпроект реконструкцию старых школ на селе

При этом премьер-министр отметил, что оптимизацию школьной сети нужно проводить "очень аккуратно"

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил предусмотреть в национальном проекте "Образование" возможность расширения и модернизации школ, а не только строительство исключительно новых объектов. Об этом он сказал на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий в рамках реализации нацпроектов.

Премьер напомнил, что сегодня выполняется большая программа по строительству школ. "Там есть свои проблемы в реализации в части самой стройки. Но многие губернаторы мне говорят, что для ряда населенных пунктов, где школы достаточно приличные еще, было бы важно не просто построить новую школу, а, например, пристроить какую-то часть к действующей", - сказал Медведев.

По его словам надо рассматривать каждый такой объект отдельно. "Бессмысленно восстанавливать школу, которая построена в 30-е годы из деревяшек, где туалеты все на улице. Но есть вполне нормальные школы, где можно провести косметический ремонт и увеличить ее возможности учебные за счет пристройки", - привел пример глава кабмина.

Он отметил, что сейчас такая возможность обновления школ не предусмотрена национальным проектом. "Я думаю, что нам нужно пересмотреть это. Наша задача не в том, чтобы как можно больше новых школ построить, а сделать так, чтобы эти школы, которые и новые, и не совсем новые, были современными, подготовленными, теплыми, комфортными, с возможностью готовить нормальную еду для детей", - отметил Медведев.

"Но не всегда надо под корень все срубить и заново построить. Это и дороже, и зачастую хуже. Давайте мы предусмотрим такие возможности, я просил бы коллег, которые ведут эти проекты по разным направлениям, такие предложения внести", - добавил он.

Что касается оптимизации школьной сети - в некоторых случаях оптимизация может проводиться, отметил Медведев, но делать это нужно "очень аккуратно". "Мы сегодня занимаемся развитием села. Я неоднократно об этом говорил, и еще раз скажу: до тех пор, пока на селе есть школа, село имеет перспективы развития. Как только школа исчезает, село по сути обречено на деградацию", - заключил он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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