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Медведев поручил решить проблему с водоснабжением одного из домов в селе Санниково

К главе правительства во время его рабочей поездки в Алтайский край обратилась местная жительница с жалобой на то, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остаются без горячего водоснабжения

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил в среду главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.

Премьер РФ посетил Санниково в ходе рабочей поездки в Алтайский край и провел там совещание по развитию сельских территорий. Перед началом совещания глава правительства в сопровождении руководителя сельсовета Владимира Молофеева и губернатора Алтайского края Виктора Томенко прогулялся по поселку.

Во время прогулки к главе правительства обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на то, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения. По словам пожилой женщины, она пыталась обратиться с этой проблемой и к губернатору, однако ее не допустили к нему на прием. "Уже допустили, вы не волнуйтесь, все будет нормально. Вас услышали, не волнуйтесь", - отреагировал Медведев. "Это, конечно, безобразие, надо разбираться", - продолжил премьер, выслушав рассказ женщины о том, в каких условиях ей приходится жить.

"Никаких сомнений нет, давайте мы с вами договоримся, что сейчас я проведу совещание, и сразу же сам губернатор зайдет и посмотрит, что у вас там происходит. Обязательно зайдут, посмотрят, и вода будет. Все сделаем, не волнуйтесь", - продолжил Медведев.

Затем в ходе самого совещания Медведев снова вернулся к этому вопросу. "Те вопросы, которые люди поднимали на улице, после нашего отъезда решите, в частности, касающиеся и самого села Санникова, связанные с водоснабжением. Надо будет просто понять, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы его там восстановить", - сказал Медведев, обращаясь к присутствовавшему на совещании Томенко.

В ходе прогулки перед совещанием Медведев также осмотрел детскую и спортивную площадки в селе Санниково. На детской площадке он пообщался с родителями, гулявшими с детьми, поинтересовался, замечают ли они изменения в жизни на селе. Главе правительства рассказали, что в последнее время жить стало комфортнее. На спортивной площадке он поинтересовался у губернатора стоимостью строительства этого объекта. Узнав, что стоимость строительства площадки составляет 3 млн рублей, Медведев заметил, что их можно возводить "практически в любом населенном пункте".

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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