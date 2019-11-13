Топилин сообщил, что в сельской местности в 2019 году должны открыть 251 детский сад

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Более 250 детских садов должны быть достроены и введены в эксплуатацию в сельской местности в России до конца 2019 года, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий в рамках реализации нацпроектов.

"По нашим оценкам, в этом году должен быть сдан 251 детский садик в сельской местности. Сейчас уже построено <…> 77 детских садов на более 7 тыс. мест. Есть риски недостижения показателей, но мы стараемся с регионами работать", - сказал он, отметив, что в зоне риска - 75 детских садов. Министр добавил, что работа с регионами ведется "в ежедневном режиме, чтобы эти риски минимизировать".

Как пояснил Топилин, существующая сегодня у россиян потребность в детских садиках на более чем 20 тыс. мест должна быть удовлетворена в ближайшие один-два года.

Проблему с детскими садами на селе частично может решить новая программа, которую проводит Министерство труда совместно с Министерством просвещения. Речь идет о поддержке негосударственных групп ухода за детьми. По словам Топилина, по этой программе будет создано порядка 12 тысяч мест для детей, "в основном именно в сельской местности". Государство при этом будет субсидировать частные организации, открывающие группы ухода. На следующий год принять участие в программе выразили желание только 63 субъекта, отметил министр, выразив надежду, что в будущем остальные субъекты также подключатся к этой работе.

Также поддержать институт семьи и демографическую ситуацию на селе должен новый продукт, над которым работают Минсельхоз и Минстрой. Это поддержка ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства.