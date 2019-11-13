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Власти Бурятии планируют решить проблему с очередями в детсады в 2023 году

Для строительства детских садов выделено более 6 млрд рублей
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© Егор Алеев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Проблема с нехваткой детских садов в Бурятии решится в 2023 году, в том числе благодаря нацпроекту "Демография" и отдельному поручению правительства РФ. Об этом сообщил журналистам в среду глава республики Алексей Цыденов.

Очередь в детские сады в регионе, главным образом, в городе Улан-Удэ, насчитывает более 10 тыс. человек. Количество дошкольников, не имеющих возможности попасть в детсад, постоянно растет, главным образом, из-за миграции населения из районов республики в столицу Бурятии. Кроме того, в последние годы учреждения дошкольного образования в регионе не строились, это усугубило ситуацию.

"У нас вопрос сдвинулся, строим 24 детских сада, ясли, в конце 2021 года объекты будут построены, места появятся. Однако полностью целиком не будет решена, в очереди останутся около 5 тыс. детей. Но у нас есть поручение председателя правительства РФ о том, чтобы очередь в дошкольные учреждения образования в Бурятии ликвидировать полностью - нам нужно для этого еще 26 детских садов, по ним программа начнет реализовываться с 2021 года. Я думаю, в 2023 году очередь будет ликвидирована", - сказал Цыденов.

Сейчас строительство 24 детских садов, организация мест в яслях для детей до трех лет в Бурятии ведется в рамках реализации национального проекта "Демография" и по отдельному поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Республике на эти цели выделено более 6 млрд рублей. В результате будет создано порядка 6 тыс. мест для дошкольников. По данным министерства образования и науки Бурятии, до конца 2019 года будет построено 12 из них, более чем на 3 тыс. мест.

В настоящее время строительство детсадов ведется в основном в Улан-Удэ, в пригороде и в районах республики, расположенных рядом со столицей Бурятии.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияБурятияДальний Восток
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