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Глава Республики Алтай попросил Медведева увеличить в 1,5 раза выплаты "земским докторам"

По мнению Олега Хорохордина, это позволит сократить отток кадров в другие регионы, где выше заработная плата

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 1,5 раза увеличить выплаты врачам в регионе по программе "Земский доктор". Это позволит сократить отток кадров в другие регионы, где выше заработная плата, сообщил в среду глава республики.

"С целью повышения эффективности программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предлагается увеличение единовременных выплат для докторов, прибывающих именно в сельскую местность, как минимум в 1,5 раза с учетом инфляции и реальных цен на жилье", - сказал Хорохордин на заседании по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села, которое проводит Медведев.

Глава Республики Алтай пояснил, что немаловажной проблемой для реализации нацпроектов является дефицит кадров в сфере здравоохранения и образования. По его словам, республика не может конкурировать с экономически более развитыми регионами в части предоставления дополнительных выплат врачам при их трудоустройстве на работу.

"Просто уезжают на Сахалин, где зарплата в три раза больше. Устранение проблемы требует дополнительного выделения средств из федерального бюджета", - подчеркнул Хорохордин.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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