В Самарской области создали комиссию по контролю за нацпроектом "Жилье и городская среда"

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия по контролю за реализацией национального проекта "Жилье и городская среда"начала работу в Самарской области. Она была создана, в частности, для эффективного и оперативного отслеживания жалоб жителей. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству общественной палаты региона Виктор Часовских.

"Начала работу комиссия, которая отслеживает выполнение работ по национальному проекту "Жилье и городская среда", в том числе реагируя на жалобы населения. Решение о создании комиссии было принято, чтобы эффективно и оперативно отслеживать жалобы, поступающие от жителей региона в Общественную палату [РФ] по работам, которые реализованы по нацпроекту", - сказал Часовских.

Комиссия состоит из экспертов, входящих в региональное отделение национального центра "ЖКХ-Контроль", и членов общественной палаты региона, которые осуществляют выезды на объекты, где ведутся работы по нацпроекту, контролируют их ход. Кроме того, комиссия призвана реагировать на жалобы населения, поступающие в общественную палату по этим объектам.

"Сейчас все обращения, поступающие в том числе в общественную палату РФ, поступают в комиссию и в реготделение "ЖКХ-Контроль", работающее совместно с комиссией. Специалисты выезжают на место и решают проблему", - сказал Часовских.

В качестве примера он привел случай в Тольятти, когда по проекту "Формирование комфортной городской среды", входящему в нацпроект, в подъезде жилого дома был некачественно сделан пандус, из-за чего им не могли пользоваться жильцы, передвигающиеся на колясках. Сейчас совместно с управляющей компанией решается, как именно переделать пандус, чтобы он удовлетворял потребностям граждан.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.