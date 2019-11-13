Анкета для прохождения диспансеризации может появиться на портале госуслуг

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Анкета, которую заполняет пациент в кабинете врача перед началом диспансеризации, может появиться на портале госуслуг. Об этом в среду сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ пo терапии и общей практике Оксана Драпкина, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

"Эта анкета, с которой начинается диспансеризация, - переработанный, очень внимательно, досконально изученный опросник. В него входят те вопросы, которые рекомендует задать Всемирная организация здравоохранения. Вопросы эти направлены на выявление четырех групп основных хронических неинфекционных заболеваний. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эту анкету поместить на госуслуги", - сказала она.

Драпкина отметила, что врачи должны создавать мотивацию, чтобы люди хотели заниматься своим здоровьем. Опросник в электронной форме, размещенный на госуслугах, поможет сэкономить время. По ее словам, было бы здорово, если бы заполненная анкета сразу поступала в поликлинику, к которой прикреплен пациент, и записывала бы его на прием к специалисту.

Россияне с 18 лет в поликлинике по месту прикрепления раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр, а раз в три года - диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкосрининги для разных возрастов. Осмотры можно пройти в день обращения или перенести на любое удобное время. Существует также отдельная дополнительная диспансеризация для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет имеют возможность проходить диспансеризацию ежегодно.

О нацпроекте

Проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".