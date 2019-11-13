Средняя стоимость вывоза мусора по новым правилам в России составит 90 рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 рублей составляет средняя стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора в России на одного человека, проживающего в многократном доме. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

"Средняя стоимость коммунальной услуги обращения с коммунальными отходами с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составляет 90 рублей 25 копеек", - сказал он на заседании по реформе отрасли обращения с отходами в Госдуме.

Храмов отметил, что в настоящее время проблема сбора платы за вывоз мусора по новым правилам уже не является такой острой, как на старте реформы.

"Сейчас видим, что собираемость идет нарастающими темпами, то есть количество денег, идущих на реформу, увеличивается", - пояснил он.

Реформа мусорной отрасли началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Тарифы на вывоз мусора

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на вывоз мусора "не должен быть галопирующим", и, если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.