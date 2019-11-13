Эксперт: алтайские власти искусственно создали проблему с мусорным полигоном в Бийске

Режим ЧС был введен в наукограде Бийск, где проживают почти 200 тыс. человек, 11 ноября из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Компания имеет долги перед полигоном. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Российскому экологическому оператору и Росприроднадзору проверить полигон.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Алтайского края искусственно создали проблему с полигоном твердых бытовых отходов, из-за которого в Бийске была объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом заявила ТАСС в среду исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

"Что касается случая с Бийском, я считаю, что это сам регион создал искусственно эту проблему. Невозможно одновременно снижать тарифы, снижать нормативы, повышать плату за использование полигона и ожидать, что все это будет работать", - сказала Разворотнева.

Собеседница агентства также отметила, что хорошо знакома с деятельность бийского оператора. При этом регионам была предоставлена возможность в крайних случаях, в случаях отказа регионального оператора от выполнения своих обязанностей, принимать какие-то меры, чтобы собственными силами решить проблему. "Я видела, что люди при низких тарифах - это сельская местность, там действительно дорогая стоимость вывоза мусора - очень грамотно строили работу. Они понимали, что окупаемость их деятельности должна происходить не только за счет тарифов, но и за счет организации переработки. В рамках этого тарифа они предпринимали какие-то усилия по созданию новых полигонов", - рассказала она.

По ее мнению, регионального оператора должны были поддержать регион, региональная служба по тарифам, городская администрация. "Я подозреваю, что там есть определенная заинтересованность со стороны административных структур, чтобы выдавить одних предпринимателей и поставить на их место других. Поэтому, думаю, должна быть введена ответственность для чиновников за создание таких чрезвычайных ситуаций", - заключила Разворотнева.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию, вырастет до 36%, а направленных на обработку - до 60%.