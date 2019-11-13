РЭО предложил устанавливать стоимость вывоза мусора в зависимости от времени года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проводник реформы мусорной отрасли - компания "Российский экологический оператор" (РЭО) планирует рассмотреть норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в зависимости от сезона. Данный параметр играет большую роль в образовании стоимости коммунальной услуги по вывозу отходов, сообщил в среду гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Стоимость коммунальной услуги по ТКО для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. Тариф устанавливается регионом.

"Норматив накопления является одним из наиболее видоизменяемых параметров, а тариф устанавливается на год. Проблема касается того, что норматив накопления не был в этом отношении проверен исходя из сезонности. До конца года мы вместе с регионами по всем сезонам проверим фактическое накопление", - сказал Буцаев, добавив, что по итогам будет подготовлен справочник для регионов, который сделает норматив накопления отходов более полноценным.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.