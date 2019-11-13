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Российский экологический оператор еще не получил деньги на проекты в регионах

РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, сообщил координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО), который занимается реализацией реформы мусорной отрасли в стране, до сих пор не получил средства на финансирование проектов в регионах. Об этом заявил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.

"Мы дали возможность публично-правовой компании "Российский экологический оператор" работать. А им есть на что работать? РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке. Ситуация непростая", - сказал он на заседании Госдумы по реформе мусорной отрасли.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана, в частности, решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет строительства новых современных объектов обращения с мусором, новых приоритетов и ужесточенного контроля за работой инфраструктуры. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Россия
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