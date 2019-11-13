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Новая система обращения с ТКО

Власти Севастополя рассчитывают, что сортировка ТКО в городе достигнет 100% к концу года

Крым и Севастополь разработали совместную концепцию инвестиционного проекта по созданию мусороперерабатывающей отрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что уже к концу этого года через сортировку будут проходить 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), собираемых в городе, сообщается в среду на сайте Минприроды России по итогам расширенного совещания по вопросам реализации национального проекта "Экология".

"Город федерального значения Севастополь мог воспользоваться отсрочкой перехода на новую систему работы с региональными операторами, но с 1 января 2019 года перешел на новую систему управления отходами. До конца года, по словам [замгубернатора Владимира] Базарова, сортировка всего собираемого коммунального мусора будет доведена в городе до 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Республика Крым и Севастополь разработали совместную концепцию инвестиционного проекта по созданию мусороперерабатывающей отрасли. В настоящее время она направлена в Минприроды России на согласование.

По данным министерства, в рамках федерального проекта "Чистая страна" до 2023 года в Республике Крым планируется рекультивация двух полигонов ТКО - в города Белогорск и Судак. В Севастополе в черте города до 2021 года должны быть ликвидированы свалка на улице Суздальские высоты и площадка ТКО в садовом товариществе "Камаз".

Кобылкин осмотрит ряд объектов из списка на ликвидацию и дальнейшую рекультивацию земель, занятых ранее полигонами отходов разного класса опасности, добавили в пресс-службе.

Реформа отрасли

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась в России 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года, а 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.

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Теги
РоссияКрымНовая система обращения с ТКО
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