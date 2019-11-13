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Школу на 500 мест в Волгоградской области планируют открыть в сентябре 2020 года

По словам главы региона Андрея Бочарова, открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в поселке Степной

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство школы в поселке Степной Волгоградской области по нацпроекту "Образование" завершится к маю 2020 года. Первых учеников школа на 500 мест примет в новом учебном году, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Бочаров во время посещения объекта.

"Строительство идет с опережением графика, с хорошим качеством, лучшие подходы применяются. Школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года", - сказал Бочаров.

По данным пресс-службы правительства региона, строительство объекта планируют завершить к маю 2020 года. Глава региона отметил, что открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в поселке, в которую сейчас учатся более 40% детей. Школу будут посещать не только жители Степного, но и соседних поселков - Царицыно, Студено-Яблоновки, Россошек, Красного Пахаря и Новой Надежды.

Здание старой школы в поселке в 2021 году начнут перестраивать под детский сад. Планируется, что первые группы для дошкольников появятся до конца 2022 года. "Мы подготовим в течение этого и 2020 года проектное решение и начиная с 2021-го построим здесь детский сад", - добавил Бочаров.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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