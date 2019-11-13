До конца года в Нижегородской области откроют шесть воркаут-площадок по нацпроекту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Шесть площадок для занятий воркаутом будут открыты в Нижегородской области до конца года в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Три воркаут-площадки будут открыты в Нижегородской области на этой неделе, на площади в 300 кв. м размещены уличные тренажеры, рукоходы и шведские стенки, теннисный стол, турники, велотренажер и баскетбольное кольцо, а также мишень для теннисных мячей", - сказал Никитин, уточнив, что до конца года в регионе планируют открыть еще три площадки для занятий спортом на улице.

"Чтобы площадки, создаваемые в рамках национального проекта, были более востребованы жителями, со следующего года мы будем вводить еженедельные бесплатные тренировки. Это будет способствовать достижению показателей нацпроекта, а заниматься на площадках будет интересно представителям всех возрастов", - отметил губернатор.

С начала 2019 года в регионе уже работает десять площадок - в Ленинском, Канавинском, Советском, Нижегородском, Сормовском районах Нижнего Новгорода, Вознесенском и Спасском районах, а также в городах Дзержинск, Павлово и Ветлуга.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.