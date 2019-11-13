Уральский НОЦ планирует начать подготовку специалистов по сквозным технологиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Образовательная платформа Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) планирует начать подготовку специалистов по так называемым сквозным цифровым технологиям - передовым научно-техническим отраслям, наиболее сильно влияющим на развитие экономики. Об этом сообщил в среду заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета Андрей Созыкин.

"Нужно учить сквозным технологиям: цифровизация, искусственный интеллект, цифровые двойники - то, что используется во многих проектах НОЦ. Соответственно, это будет востребовано. И если мы будем готовить большое число студентов, то они найдут себе работу в проектах НОЦ", - сказал Созыкин на стратегической сессии "Механизмы управления Уральским межрегиональным НОЦ" .

В презентации докладчика уточняется, что также необходимо готовить кадры по компетенциям, которые будут востребованы в проектах научного центра через пять-десять лет.

Соглашение о создании НОЦ при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск) и Курганский госуниверситет.

НОЦ создан в соответствии с федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука", который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Среди индустриальных партнеров первыми к НОЦ присоединились компании "Группа Синара", "ИРМ", "НПО автоматики" и АНО "ЮУПК".