Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральский НОЦ планирует начать подготовку специалистов по сквозным технологиям

Как отмечается в презентации, необходимо готовить кадры по компетенциям, которые будут востребованы в проектах научного центра через пять-десять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Образовательная платформа Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) планирует начать подготовку специалистов по так называемым сквозным цифровым технологиям - передовым научно-техническим отраслям, наиболее сильно влияющим на развитие экономики. Об этом сообщил в среду заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета Андрей Созыкин.

"Нужно учить сквозным технологиям: цифровизация, искусственный интеллект, цифровые двойники - то, что используется во многих проектах НОЦ. Соответственно, это будет востребовано. И если мы будем готовить большое число студентов, то они найдут себе работу в проектах НОЦ", - сказал Созыкин на стратегической сессии "Механизмы управления Уральским межрегиональным НОЦ" .

В презентации докладчика уточняется, что также необходимо готовить кадры по компетенциям, которые будут востребованы в проектах научного центра через пять-десять лет.

Соглашение о создании НОЦ при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск) и Курганский госуниверситет.

НОЦ создан в соответствии с федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука", который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Среди индустриальных партнеров первыми к НОЦ присоединились компании "Группа Синара", "ИРМ", "НПО автоматики" и АНО "ЮУПК".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
До конца года в Нижегородской области откроют шесть воркаут-площадок по нацпроекту
С начала 2019 года в регионе уже работает десять площадок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС