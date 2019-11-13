На набережной Азова планируют построить причал для судов с целью повышения турпотока

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Азова планируют построить причал на набережной реки Азовка в Ростовской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил в среду на заседании морского совета при правительстве глава администрации Азова Владимир Ращупкин.

"Администрация города рассматривает возможность создания причала для яхт и маломерных моторных судов в рамках реализации проекта по благоустройству набережной реки Азовка. Сейчас занимаемся разработкой концепции набережной, после чего с этим проектом планируем выходить на федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году", - сообщил Ращупкин.

Он добавил, что появление причала позволит увеличить туристический поток в регионе. Администрация ведет переговоры с Азовским морским портом по совместному использованию причала, который частично используется для пассажирских перевозок.

Река Азовка находится на территории Азовского района Ростовской области, относится к городскому округу Азов. Морской порт Азов расположен в устье реки Дон. В акватории порта функционируют два яхт-клуба, принимающих парусно-моторные яхты. Сам Азов - один из древнейших городов Юга России. Образован в 1067 году и признан курортным.