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Камчатка намерена к 2025 году увеличить экспорт агропрома до $1,2 млрд

В 2018 году объем агропромышленного экспорта превысил $790 млн

ТАСС, 14 ноября. Власти Камчатского края планируют в 1,5 раза - до $1,2 млрд - увеличить агропромышленный экспорт к 2025 году в ходе реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В 2018 году объем агропромышленного экспорта превысил $790 млн.

"Президентом России и правительством Камчатского края инициирован федеральный проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В его рамках нашему региону надлежит значительно увеличить объем экспорта агропромышленной продукции. Он должен достигнуть более чем $1,2 млрд", - приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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