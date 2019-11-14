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Десять спортзалов отремонтировали в селах Приморья по нацпроекту

На проведение ремонтных работ было направлено 25,2 млн рублей
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Десять спортивных залов в сельских школах Приморского края отремонтировали по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба администрации края.

"В начале сентября сдали работы в школах Хорольского и Надеждинского районов, в октябре - в Михайловском, Пограничном и Шкотовском муниципальных районах, в ноябре - в Дальнегорском и Уссурийском городских округах, Кавалеровском и Ханкайском районах", - говорится в сообщении.

На проведение ремонтных работ было направлено 25,2 млн рублей, в обновленных спортивных залах уже занимаются ученики 10 сельских школ. Ремонт спортивных объектов в образовательных учреждениях региона также проводится в рамках краевой программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составляет 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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