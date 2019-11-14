Скворцова: врачей с 2020 года будут стимулировать выявлять рак на ранних стадиях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дополнительное стимулирование медицинских работников для выявления онкозаболеваний в рамках диспансеризации на ранних стадиях будет введено с 2020 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании правительства в четверг.

"С 2020 года также вводится дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях", - сказала Скворцова.

Она также отметила, что выведение из подушевого норматива дорогостоящих медицинских исследований позволит сделать профилактику приоритетом. "С 2020 года запланировано выведение из подушевого норматива наиболее сложных видов диагностических исследований, необходимых на втором этапе диспансеризации, прежде всего для диагностики онкологических заболеваний, это позволит сократить предельные сроки ожидания диагностических исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание до семи рабочих дней, для других заболеваний - до 14 дней", - уточнила министр.

Проведение диспансеризации

Скворцова сообщила, что больше 3 тыс. медицинских организаций в Российской Федерации задействованы в проведении диспансеризаций и профилактических осмотров населения.

"На текущий момент 3381 медицинская организация участвует во всероссийской диспансеризации", - сказала она.

Министр отметила, что был расширен график проведения диспансеризаций, теперь в большинстве организаций ее можно пройти вечером и в субботу. "Со следующего года все уполномоченные полклиники будут поддерживать комфортный для работающих граждан график работы, помощь в составлении индивидуальных расписаний будут составлять страховые представители", - добавила Скворцова.

Как отметила в ходе заседания министр, за девять месяцев 2019 года полностью прошли диспансеризацию и профессиональные медосмотры более 41 млн граждан.

Целевые показатели

Министр в продолжении заявила, что целевые показатели по охвату россиян диспансеризацией и профилактическими осмотрами в этом году будут достигнуты.

"Результаты промежуточного анализа свидетельствуют о том, что целевые показатели диспансеризации и профилактических осмотров, запланированных на 2019 год в целом по стране, будут достигнуты. Это позволит нам в соответствии с дорожной картой к 2024 году обеспечить охват более 70% граждан - более 100 млн человек", - сказала Скворцова.

Она также отметила, что в ряде регионов ситуация с охватом диспансеризацией граждан в целом позитивная. "Хотелось бы поблагодарить за активную работу и высокие показатели диспансеризации Республику Саха (Якутия), Тамбовскую и Астраханскую области, Республику Алтай и Хабаровский край. При этом, как уже было отмечено, в ряде регионов охват профилактическими мероприятиями много ниже среднероссийского уровня. Субъектам РФ необходимо принять дополнительные меры для активизации работ", - указала министр.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что предварительные результаты о ходе диспансеризации в 2019 году свидетельствуют о том, что эти усилия приносят пользу. "Еще совсем недавно диспансеризация напоминала только о советском прошлом, казалось, что сейчас такого рода медицинские осмотры уже проводиться не будут. Но, тем не менее, все это можно возродить, и это, безусловно, на пользу здоровья людей, на пользу реализации тех целей, которые стоят перед нашей страной в сфере здравоохранения и демографии", - подчеркнул премьер.

О нацпроекте

В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" Минздрав России выстраивает систему профилактики. Приоритет профилактики и выявление хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и и ряда других) на ранней стадии и их корректирование позволят избежать развития осложнений в будущем. Создаваемая система медицинской профилактики позволит в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарно помощи" нацпроекта "Здравоохранение" увеличить за шесть охват профилактическими мероприятиями до 70% россиян ежегодно. Выявление и корректирование хронических заболеваний до того, как они станут жизнеугрожающими, внесет существенный вклад в снижение показателей смертности трудоспособного населения, летальности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.