Татарстан к ноябрю освоил более 70% средств, направленных на нацпроекты в 2019 году

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана на начало ноября освоили 18,3 млрд рублей, направленных на нацпроекты в 2019 году, что составляет 71,3% годового плана, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономики республики.

"На начало ноября Татарстан в рамках реализации национальных проектов освоил 71,3% от годового плана, или 18,3 млрд рублей. В 2019 году республика взяла на себя обязательство по реализации 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы. На их реализацию выделено 25,7 млрд рублей, включая 18,1 млрд рублей из федерального и 7,6 млрд рублей из республиканского бюджетов. Средства направляются на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение чемпионата рабочих профессий WorldSkills, закупку оборудования и улучшение материально-технической базы для 384 объектов, предоставление мер адресной поддержки, социальных выплат, обучение и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

К началу ноября для реализации национальных проектов поступило 20,7 млрд рублей, 14,8 млрд рублей из них составляют средства федерального бюджета. Власти региона на сегодняшний день заключили 553 контракта на 13,7 млрд рублей. Запланированная сумма контрактов на 2019 год составляет 15,2 млрд рублей. Оставшийся объем работ в республике планируют завершить к 18 ноября.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.