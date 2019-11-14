Рабочую группу для разработки проекта социальных центров малых сел создадут при Минстрое

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Рабочую группу, которая подготовит проекты единых центров для малых поселений, объединяющих в одном здании основные муниципальные объекты - школу, детский сад, фельдшерский пункт, библиотеку и местную администрацию, создадут при Министерстве строительства РФ, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг на своей странице "Вконтакте". Договоренность об этом была достигнута на встрече с министром строительства РФ Владимиром Якушевым.

Впервые идею строительства таких образовательно-культурных центров для поселков и деревень с населением в несколько сотен человек Парфенчиков высказал во время поездки в Карелию первого зампредседателя правительства России Антона Силуанова. Подобный комплекс власти республики уже хотят построить в деревне Луусалми Калевальского района, где в конце октябре сгорела единственная школа.

"Во время встречи с Владимиром Якушевым достигнуто соглашение о создании совместной рабочей группы, которая на примере трех населенных пунктов Карелии, в первую очередь Луусалми, подготовит проекты таких центров, используя в том числе опыт других регионов, например Тюменской области", - говорится в сообщении.

Карелию в рабочей группе при Минстрое РФ будет представлять премьер-министр республики Александр Чепик. Созданный проект планируется зарегистрировать как типовой в реестре федерального ведомства.

По оценке губернатора Карелии, износ зданий под социальные учреждения для республики - большая проблема. Более 130 построек имеет износ свыше 75%. Строить новые здания в поселках, где школу могут посещать до 20 детей, по мнению Парфенчикова, неэффективно, поэтому глава региона предложил объединить под одной крышей нового комплекса несколько важных для любого населенного пункта учреждений. Но прежде для реализации инициативы необходимо скорректировать федеральные требования к соцучреждениям.