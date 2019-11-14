В Удмуртии создали интерактивную карту раздельного сбора отходов

ИЖЕВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии запустил в работу на своем сайте интерактивную карту раздельного сбора отходов, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"В республике появилась карта раздельного сбора отходов. Теперь в любое время можно найти ближайшие к дому спецконтейнеры для сбора пластика, металла, стекла, тетрапаков, а также бесплатные пункты приема текстиля, батареек, ртутных градусников, бытовой и электронной техники", - говорится в сообщении.

По информации компании, на данный момент, карта содержит более 300 адресов, в основном это Ижевск, но по мере установки новых контейнеров в районах и городах Удмуртии будет появляться все больше точек. Так, зеленым значком на карте обозначены спецбаки для приема пластика, металла, стекла и тетрапаков, красным - экобоксы для приема опасных отходов, фиолетовым - пункты, куда можно принести ненужные вещи, желтым - точки для бытовой техники. При клике на нужную точку появляется информация о том, что можно сдавать в спецконтейнер, экобокс или пункт приема, а также особые условия, если они есть.

"Карта - это не только адресная книга контейнеров. Для жителей мы подробно расписали правила сортировки, как верно подготовить вторсырье к сдаче, как начать сортировать отходы дома. Жителям важно дать не просто ближайший адрес, но и научить их разделять правильно, чтобы Удмуртия как можно больше отходов отправляла на переработку", - приводит пресс-служба слова директора регоператора Ивана Маринина.

В августе Маринин сообщал ТАСС, что к концу года во дворах Ижевска установят 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, спецбаками будут оборудованы 87% всех контейнерных площадок города. Можга станет вторым городом в Удмуртии, где в 2020 году начнут внедрять раздельный сбор мусора.

Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач, которая прописана в нацпроекте "Экология, рассчитанном на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.