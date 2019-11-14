Финансирование нацпроектов на Кубани в 2020 году увеличится более чем на треть

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов в Краснодарском крае в 2020 году из бюджетов всех уровней достигнет порядка 32 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в четверг вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. По сравнению с показателями 2019 года рост составляет 33%.

Краснодарский край в 2019 году принимает участие в реализации 11 национальных проектов, для этого были разработаны 48 региональных программ. Общий объем финансирования на 2019 год составляет порядка 24 млрд рублей, из них 13 млрд рублей - средства федерального бюджета.

"В следующем году почти 32 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов", - сказал Галась, уточнив, что речь идет о финансировании из бюджетов всех уровней.

В этом году на Кубани наибольшие результаты достигнуты в реализации нацпроектов "Демография", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нацпроектам на Кубани в 2019 году отремонтировано 240 км дорог, создано 11 центров амбулаторной онкологической помощи, во всех муниципальных образованиях края появились центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" - всего их 153. Кроме того, завершается реконструкция девяти культурно-досуговых учреждений, а также благоустройство 370 общественных и дворовых территорий. До конца октября в Краснодарском крае планируют запустить региональный портал о национальных проектах.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.