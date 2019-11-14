Росприроднадзор считает выполнимым план по снижению выбросов в атмосферу на 20%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала беспрецедентными, но выполнимыми планы России снизить вредные выбросы в рамках нацпроекта "Экология" к концу 2024 года как минимум на 20% в крупных городах.

"Мы имеем целевой показатель федерального проекта - снижение выбросов на 20%. Это огромная цифра. За пять лет в мире не достигал такого показателя никто. Мы к этому готовы. И именно комплексные планы, именно комплексные решения проблемы позволят нам достичь того уровня, который установлен в майском указе", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

В 2019 году вступил в силу закон о квотировании выбросов, который расписывает механизм эксперимента, он проводится в 12 промышленных центрах с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.

По словам Радионовой, в рамках эксперимента на основе сводных расчетов будут установлены квоты на выбросы для конкретных предприятий, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

"После того, как будут произведены так называемые сводные расчеты, мы поймем удельный вес и долю каждого предприятия, которую оно вносит в загрязнение атмосферного воздуха. И после этого ему будет установлена квота. Наша задача - построить работу таким образом и установить такие квоты и такие нормы для предприятий, а у предприятий задача - достичь таких результатов, чтобы мы с вами не зависели от того, подул ветер или нет. Мы же не будем ждать, когда нам дышать", - пояснила руководитель Росприроднадзора.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология".