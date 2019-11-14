Власти Тюменской области отремонтировали благодаря нацпроекту более 500 км дорог

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволило отремонтировать в Тюменской области более 500 км дорог. На реализацию было потрачено порядка 6 млрд рублей, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой главного управления строительства области.

"В этом году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано более 500 км дорог. На все работы... в 2019 году было выделено порядка 6 млрд рублей, 13% от суммы составило субсидирование федерального бюджета. Главным отличием программы этого года стало то, что кроме дорог тюменской агломерации в национальный проект были включены все областные дороги", - говорится в тексте.

"Для таких районов, как Вагайский и Тобольский состояние автомобильных дорог очень важный вопрос. В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами, сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", - цитирует Моора пресс-служба.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Среди целей - увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.