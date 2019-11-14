Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Тюменской области отремонтировали благодаря нацпроекту более 500 км дорог

На эти цели в 2019 году выделили около 6 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Участие в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволило отремонтировать в Тюменской области более 500 км дорог. На реализацию было потрачено порядка 6 млрд рублей, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой главного управления строительства области.

"В этом году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано более 500 км дорог. На все работы... в 2019 году было выделено порядка 6 млрд рублей, 13% от суммы составило субсидирование федерального бюджета. Главным отличием программы этого года стало то, что кроме дорог тюменской агломерации в национальный проект были включены все областные дороги", - говорится в тексте.

"Для таких районов, как Вагайский и Тобольский состояние автомобильных дорог очень важный вопрос. В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами, сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", - цитирует Моора пресс-служба.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Среди целей - увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
В Карелии чемпионат "Абилимпикс" за четыре года помог найти работу 86 инвалидам
Ведется работа по трудоустройству еще 18 участников конкурса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС