Минздрав рассчитывает обеспечить 95% кадров в первичном звене в ближайшие три года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Меры по ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения позволят через два-три года увеличить обеспеченность кадрами до 95%. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Те механизмы, которые сейчас мы предлагаем, целевой подготовки и такого конкурсного попадания в ординатуру, позволят, как мы надеемся, нам поток пропустить через первичное звено <…> Те механизмы, которые мы сейчас используем, они однозначно эффективны, мы это однозначно видим в короткий период времени. Нам надо еще буквально еще два-три года… мы выйдем к 2024 году на 95% обеспеченность", - сказала Скворцова.

Министр также напомнила, что всего с 2016 года было построено около 2,4 тыс. новых объектов в сельском здравоохранении, благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" в первичное звено направлены дополнительные средства на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий. "В этом году останется к концу года всего около 150 ФАП, которые необходимо построить", - добавила она.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Зарплата врача

"В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тыс. рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад, не должен быть менее 55%", - сказала Скворцова.

По ее словам, согласно действующему законодательству, за зарплату медицинских работников отвечает не регион, а непосредственный работодатель. "Зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатель, и при отсутствии отраслевой оплаты труда. Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе", - уточнила министр.

Кроме того, с осени прошлого года в РФ запущена модернизация первичного звена здравоохранения. Меры, разработанные Минздравом России, касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путина проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.