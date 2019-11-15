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В Крыму зарегистрирована первая в республике лизинговая компания

Создание компании в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке МСП

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая Региональная лизинговая компания (РЛК) зарегистрирована в Республике Крым, сообщил и. о. министра экономического развития республики Анушаван Агаджанян.

Крымский парламент 23 октября 2019 года выделил Минэкономразвития республики 1,2 млрд рублей на создание РЛК по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ранее в Крыму своей лизинговой компании не было.

"Вчера мы зарегистрировали Региональную лизинговую компанию. Сейчас занимаемся выпуском и регистрацией акций совместно с Центробанком. <…> Это будет успех для Республики Крым и соответствующая конкуренция банковских структур", - сказал Агаджанян на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке МСП. Она даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и под 8% - иностранное.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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