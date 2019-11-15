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В Нижнем Новгороде организовали бесплатное обучение иностранным языкам для всех желающих

Программы рассчитаны на разный уровень подготовки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова открыл запись на бесплатные языковые курсы для граждан всех возрастов. Запустить программу вузу удалось благодаря гранту в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в пятницу порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

"Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова объявил запись на бесплатные языковые курсы для граждан всех возрастов. На реализацию соответствующих программ университет выиграл грант в рамках национального проекта "Образование" (направление "Новые возможности для каждого")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, разработанный вузом проект "Непрерывное образование для взрослых в сфере языка" будет разделен на две основные программы продолжительностью 72 часа.

Первая программа направлена на повышение качества знания русского языка: упор в обучении будет делаться на грамотности устной и письменной речи. Второе направление заключается в изучении одного из трех европейских языков: английского, французского или немецкого. Такие уроки будут включать в себя занятия по переводу и переводоведению, а также учитывать профессиональную специфику групп: например, уклон может быть сделан на экономику, на право или менеджмент.

"Непрерывное образование сегодня очень важно для всех граждан: в любой сфере деятельности руководители ждут, что их сотрудники будут расширять список своих компетенций и совершенствовать существующие", - цитирует ректора НГЛУ Жанну Никонову пресс-служба Минобрнауки России. По ее словам, в век современных технологий грамотное владение языком невозможно переоценить, а интерес к непрерывному обучению проявляют люди независимо от возраста и рода деятельности.

"Наши программы рассчитаны на самый разный уровень подготовки - некоторые лекции подойдут и тем, кто хочет совершенствовать переводческие навыки. По окончании обучения по языковым программам НГЛУ любой слушатель сможет получить сертификат университета, включив его в свое резюме", - добавила глава вуза.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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