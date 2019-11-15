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В Удмуртии не менее 1,2 тыс. предпенсионеров пройдут переобучение в 2020 году

На эти цели регион ожидает получить около 45 млн рублей

ИЖЕВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии ожидают в 2020 году получить около 45 млн рублей на профессиональную подготовку и повышение квалификации предпенсионеров, всего новым навыкам обучат не менее 1,2 тыс. человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"На профессиональную подготовку и повышение квалификации предпенсионеров в 2020 году Удмуртия ожидает получение порядка 45 млн рублей. В настоящее время более 100 работников предпенсионного возраста завода "Купол" уже начали проходить курсы в рамках программы "Старшее поколение", предусмотренной нацпроектом "Демография". Сегодня желающие обучаются финансовым основам, компьютерной грамотности, информационным технологиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе корреспонденту ТАСС уточнили, что к концу 2019 года повысят свою квалификацию 1,2 тыс. сотрудников предпенсионного возраста, в 2020 - еще не менее 1,2 тыс. человек, занятия проходят два раза в неделю, их посещают в том числе работники таких предприятий как "Ижсталь", "Аксион-холдинг" и "Элеконд", при этом обучить навыкам могут не только сотрудников тех или иных заводов, но и жителей региона, самостоятельно обратившихся в центры занятости.

Среди направлений подготовки и переподготовки - специалист по кадрам, специалист в сфере закупок, менеджер в сфере культуры и искусства, повар, делопроизводитель и охранник.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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