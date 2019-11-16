В трех городах Пермского края открылись виртуальные концертные залы

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Виртуальные концертные залы открылись в субботу в рамках нацпроекта "Культура" в Пермском крае, теперь жители смогут, не покидая свой населенный пункт, наблюдать за концертами и спектаклями. Об этом на торжественном открытии в краевой филармонии сказал губернатор Максим Решетников.

"Сегодня три новых точки, важных точки на карте Пермского края - Краснокамск, Добрянка, Чермоз присоединились к этому замечательному проекту, который наша филармония реализует почти пять лет. Мы лидеры по числу виртуальных залов в стране, и не менее важно, что мы будем продолжать, мы на этом не останавливаемся, еще запланировано до 2023 года 28 виртуальных залов открыть. Такие темпы благодаря национальному проекту, благодаря тому, что дополнительные средства выделены", - сказал он.

Виртуальный концертный зал (ВКЗ) - это проект, который позволяет слушать концерты во всех регионах России, в том числе и в самых отдаленных ее уголках, как в режиме онлайн, так и в записи. В Пермском крае проект реализуется с 2014 года и за это время было создано 17 виртуальных залов на базе различных учреждений культуры. По данным пресс-службы регионального Минкульта, на создание трех новых виртуальных залов из федерального бюджета было выделено более 12 млн рублей.

"За пять лет нас посмотрели уже 50 тыс. зрителей - именно в Пермском крае. Проект социальный, очень значимый, нужный, необходимый ...", - сказала журналистам директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.

В субботу на открытии трех ВКЗ жителям Пермского края представили премьеру литературно-музыкальной композиции "Наш Гоголь. Ночь перед Рождеством", посвященную 210-летию со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Программу исполнили оркестр русских народных инструментов пермской филармонии и заслуженный артист России Даниил Спиваковский, ее посмотрели тысячи человек.

"Особенность Перми в том, что у нас есть возможность создавать контент. У нас есть не только транслирующая аппаратура, которая позволяет принимать концерты на территории, но и возможность профессионально снимать в хорошем качестве концерты, спектакли, формировать собственный контент", - поделился министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.