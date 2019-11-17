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Мобильный "Кванториум" запустят в работу в Севастополе в 2020 году

На его создание из федерального бюджета выделили 16,7 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Мобильный комплекс детского технопарка "Кванториум", который позволит организовать занятия с детьми в отдаленных районах города, заработает в Севастополе в 2020 году, сообщили ТАСС в департаменте образования и науки Севастополя.

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"Запустить "Мобильный "Кванториум" планируем в 2020 году. Он предполагает создание передвижного комплекса на базе автомобиля, который оснащен оборудованием, программным обеспечением и программами обучения инженерной направленности. Благодаря им не ребенок будет ехать в образовательную организацию, чтобы позаниматься, а сами занятия приедут ближе к тому месту, где он живет", - сказал представитель департамента.

Он уточнил, что Севастополь выиграл конкурс на предоставление субсидии в 16,7 млн рублей из федерального бюджета на создание мобильного "Кванториума". Мобильный филиал будет работать при уже существующем в городе стационарном "Кванториуме".

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года - первый детский технопарк на полуострове. Открытие второго "Кванториума" в Севастополе ожидается в 2021 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаКрымСевастополь
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