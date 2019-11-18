В семи удаленных районах Приморья до конца декабря появятся автоклубы

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Семь передвижных сцен на базе грузовых автомобилей (автоклубов) закупили для муниципалитетов Приморья, их доставят на места до конца декабря, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Муниципальные образования получат полностью готовые площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. Первый автоклуб уже пришел в Дальнегорск, в конце месяца его возможности оценят жители городского округа. В начале декабря автоклубы придут в Спасский, Кавалеровский и Чугуевский районы, а в середине месяца их доставят в Яковлевский и Партизанский районы, а также в город Партизанск", - сообщает пресс-служба.

Автоклуб представляет из себя автомобиль с фургоном, оснащенный световым и звуковым оборудованием, в котором есть генератор дополнительного питания и выдвижная сцена. Сейчас поставщики собирают и комплектуют автоклубы двух моделей - "ГАЗон Next" и более проходимые на базе "КАМАЗа".

Автоклубы закупили в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". На их приобретение выло выделено 50 млн рублей, в том числе 32 млн из федерального и 18 млн из регионального бюджетов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.