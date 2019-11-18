Первый в ДФО центр подготовки рабочих для промышленности создали в Амурской области

ТАСС, 18 ноября. Центр опережающей профессиональной подготовки открыли на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске. Это первый подобный центр в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), который должен помочь в подготовке рабочих для промышленных предприятий, сообщается на сайте областного правительства.

"Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в рамках национального проекта "Образование". <...> Главная задача структуры - ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда для обеспечения отраслей промышленности Амурской области. Центр позволит обучить будущих сотрудников для космодрома Восточный, территорий опережающего развития, горно-металлургического и логистического кластеров", - говорится в сообщении.

На создание центра выделили почти 70 млн рублей. Его появление связано с возросшей потребностью региона в высококвалифицированных кадрах для промышленности, аграрного сектора, наукоемких отраслей, социальной сферы и сферы обслуживания. Особенно они востребованы в наукограде Циолковский при космодроме Восточный и городе Свободный, где строят Амурский газоперерабатывающий комплекс.

"[Центр] имеет большое значение, так как в Приамурье реализуется целый ряд новых высокотехнологичных инвестпроектов - строительство второй очереди космодрома, объектов газовой отрасли. Только сегодня, во время строительства, у нас порядка 60 тыс. вакансий. После запуска второй очереди космодрома и заводов мы видим еще более 10 тыс. постоянных рабочих мест, поэтому нам необходимо готовить кадры, которые будут соответствовать предъявляемым требованиям. Уверен, работа центра окажется успешной, тем более, что это первый такой объект на территории Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Ежегодно около 400 жителей региона смогут повышать свою квалификацию в новом центре. Сделать это смогут специалисты разных возрастов, в том числе и предпенсионного.

Нацпроект "Образование" разработан на период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.