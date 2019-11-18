Эксперты оценили инициативу ОНФ о сокращении времени продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), членами которой являются 25 крупнейших компаний России, считает, что риск роста потребления контрафактного алкоголя в России необходимо учесть при рассмотрении инициативы Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении допустимого времени продажи алкоголя на час - с 23:00 до 22:00. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АКОРТ в понедельник.

"При оценке инициативы о расширении запретительных мер надо, во-первых, посмотреть статистику - привело ли введение подобных мер к декларируемым результатам, о которых говорят авторы этой инициативы, а, во-вторых, стоит учитывать все стороны подобного нововведения, например, возможность расширения потребления контрафактного алкоголя", - отметили в АКОРТ.

Так, согласно исследованию Центра развития потребительского рынка "Сколково" и Центра социального проектирования "Платформа", на данные которого ссылается ассоциация, объем производства легальных ликероводочных изделий и другого крепкого алкоголя сократился в РФ за последние 10 лет на 24%, до 101,3 млн дал. Согласно исследованию, опубликованному в сентябре, принятые государственные регуляторные меры сделали легальный рынок алкогольной продукции более уязвимым.

"В существующем виде инициатива представляется очередным запретом без существенных обоснований", - заключили в ассоциации.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства сообщила, что ОНФ предлагает внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…", который сейчас позволяет продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 по местному времени. По данным газеты, эта инициатива направлена на достижение целей национального проекта "Демография".

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.