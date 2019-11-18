В Томской области до декабря определят направления модернизации первичного звена медицины

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям до 1 декабря определить основные мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Дорожная карта должна включать мероприятия по строительству новых медучреждений, капремонту и оснащению уже существующих, а также по решению кадровых вопросов, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Задачу модернизировать первичное звено здравоохранения перед Минздравом и субъектами Федерации 31 октября поставил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета РФ в Светлогорске Калининградской области.

"Сегодня, 18 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, на котором поручил своим заместителям Ивану Дееву, Анатолию Рожкову и Евгению Паршуто, а также мэру Томска Ивану Кляйну в течение двух недель определить главные мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона поручил включить в дорожную карту информацию по строительству новых поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, капитальному ремонту действующих медучреждений и кадровому развитию первичного звена системы здравоохранения. "Мы сняли острейшую проблему с детскими садами, успешно решаем проблему школьных мест. Уверен, решим и проблему поликлиник", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Губернатор также добавил, что одну из главных ролей в модернизации первичного звена здравоохранения должен сыграть Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), имеющий статус опорного вуза. "Ректор СибГМУ Ольга Кобякова вместе со мной участвовала в расширенном заседании Госсовета в качестве эксперта, она полностью погружена в проблему кадров. Знаю, что университет уже вносит изменения в программы обучения участковых врачей и переподготовки терапевтов и педиатров", - цитирует пресс-служба слова Жвачкина.

О финансировании модернизации

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета сообщил, что расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будут увеличены на 550 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.