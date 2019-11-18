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Медведев: создание нацпарка "Зигальга" на Урале будет способствовать развитию туризма

Премьер-министр отметил, что на этой территории представлены уникальные лесные природные комплексы

ГОРКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Создание нового национального парка "Зигальга" будет способствовать развитию туризма в России, в том числе экологического. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Здесь уникальные лесные природные комплексы. Многие растения и многие животные занесены в Красную книгу. Ну, и эти места всегда привлекали туристов, - сказал премьер. - Теперь появились дополнительные возможности для того, чтобы там экологический туризм развивать, то есть создавать инфраструктуру для этого, новые рабочие места".

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, в рамках нацпроекта "Экология" планируется в течение шести лет создать 24 новых особо охраняемых природных территорий. Гордеев отметил, что парк "Зигальга" стал первой особо охраняемой природной территорией, созданной в текущем году в соответствии с национальным проектом.

"Этот национальный парк поможет сохранить уникальные ландшафты, растительный и животный мир Южного Урала", - сказал Гордеев.

"До конца года предстоит еще нам представить документы, чтобы решением правительства были созданы еще два национальных парка", - заявил Гордеев. По его словам, эти новые национальные парки появятся в Республике Коми и в Амурской области. Он отметил, что необходимые для создания парков согласования пока идут сложно. "Но держу на личном контроле и буду вам докладывать", - сказал Гордеев.

"Надо все сделать, что предписано решениями", - подвел итог премьер-министр.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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