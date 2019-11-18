Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор создаст ресурс о качестве продуктов

На эти цели планируется направить 32,8 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор создаст информационный ресурс, который поможет защитить потребителей от недостоверной информации о продуктах. На эти цели планируется направить 32,8 млн рублей, говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

Согласно материалам, информационно-методический центр Роспотребнадзора получил субсидии на создание ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. Их общая сумма на 2019-2020 годы составила 32,8 млн рублей.

Разработка информационного портала "Здоровое питание", который позволит обеспечить потребителей объективной информацией о качестве продуктов, предполагает федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". В рамках нацпроекта также предусмотрено создание мобильной версии портала, чтобы расширить круг пользователей ресурсом.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан РФ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Счетная палата запустила портал для контроля госзакупок и госконтрактов
Портал-агрегатор получил название "Госрасходы". Он содержит информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов и данные по национальным проектам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС