Роспотребнадзор создаст ресурс о качестве продуктов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор создаст информационный ресурс, который поможет защитить потребителей от недостоверной информации о продуктах. На эти цели планируется направить 32,8 млн рублей, говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

Согласно материалам, информационно-методический центр Роспотребнадзора получил субсидии на создание ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. Их общая сумма на 2019-2020 годы составила 32,8 млн рублей.

Разработка информационного портала "Здоровое питание", который позволит обеспечить потребителей объективной информацией о качестве продуктов, предполагает федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". В рамках нацпроекта также предусмотрено создание мобильной версии портала, чтобы расширить круг пользователей ресурсом.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан РФ.