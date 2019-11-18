Высокоскоростной интернет появится в 1,1 тыс. соцобъектов Удмуртии к концу 2021 года

ИЖЕВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Работы по подключение более тысячи социальных объектов Удмуртии к высокоскоростному интернету завершатся в республике к концу 2021 года, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов.

"Если посмотреть в цифрах, то информационная инфраструктура выражается в следующих показателях. Во-первых, до 2021 года [включительно] мы должны подключить к скоростному доступу в интернет 1143 объекта, при этом их пять типов. Инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру Удмуртской Республики составят около 670 млн рублей, случай беспрецедентный", - сказал Меджитов.

Таким образом, к концу 2021 года доступ к интернету получат все фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения общего и среднего профессионального образования, а также органы местного самоуправления. Также высокоскоростной интернет появится в 21 подразделении МЧС и в 14 подразделениях Росгвардии.

Как уточнил корреспонденту ТАСС министр, средства республика получит из федерального бюджета в рамках реализации проекта "Информационная инфраструктура", который является частью нацпроекта "Цифровая экономика".

"Кроме того, в рамках данного проекта подключаются к волоконно-оптической сети объекты РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть), таким образом, у нас цифровое эфирное телевещание, которое сейчас принимается через спутник, пойдет по оптике, и мы ожидаем, что качество сигнала через приставки станет лучше", - добавил Меджитов.

Подключение социально значимых учреждений страны к интернету запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, одна из его задач - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Общий объем финансирования до 2024 года включительно - более 1,5 трлн рублей.