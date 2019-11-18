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Первый этап реконструкции очистных ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане обойдется в 784 млн рублей

Работы продлятся до конца 2021 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги"

ТАСС, 18 ноября. Первый этап реконструкции очистных сооружений особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" и города Елабуга в Татарстане обойдется почти в 784 млн рублей из средств национального проекта "Экология". Об этом говорится в материалах портала Счетной палаты "Госрасходы", открытие которого состоялось в понедельник.

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По данным портала, первый этап строительно-монтажных работ по реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод особой экономической зоны "Алабуга" и города Елабуга выполнит ООО "Алабуга Девелопмент" за 783,8 млн рублей. Работы продлятся с 13 сентября 2019 года по 31 января 2021 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На ее территории зарегистрированы 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 32 компании.

Целью федерального проекта "Оздоровление Волги" является улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивой работы водного хозяйства Нижней Волги. Ожидается сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и восстановление водоемов низовьев Волги, в том числе дополнительное обводнение реки Ахтубы.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан России.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТатарстан
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