Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Научно-образовательные центры в регионах РФ получат грантовую поддержку в 60 млн рублей

До конца 2019 года регионы, где создаются НОЦ, должны окончательно сформировать и проработать программы своего развития, определить ключевых индустриальных партнеров

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ), которые по поручению президента РФ Владимира Путина должны появиться в пяти регионах страны в 2019 году, получат от федеральных властей грантовую поддержку в 60 млн рублей. Об этом в понедельник в ходе рабочей поездки в Пермь сообщил журналистам глава Минобрнауки России Михаил Котюков.

"Будет небольшая грантовая поддержка поддержка - примерно 60 млн рублей на один центр. В программе развития мы сможем определить те направления, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - сказал он.

Котюков напомнил, что до конца 2019 года регионы, где создаются НОЦ - Белгородская, Кемеровская, Нижегородская, Тюменская области и Пермский край, - должны окончательно сформировать и проработать программы своего развития, определить ключевых индустриальных партнеров, для которых будут создавать технологические решения и готовить специалистов, и выбрать направления, актуальные для развития региона, сформировать команды и систему управления.

Губернатор Пермского края Максим Решетников на совещании, посвященном развитию НОЦ в Пермском крае, сообщил, что регион ведет интенсивную работу, и управляющая структура в Перми уже создана.

Пермский край создает научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" на базе Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и двух национальных исследовательский университетов в кооперации с крупными предприятий реального сектора экономики: "Лукойл", "Уралхим", "Уралкалий", "МХК "Еврохим", АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" и другие.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В 2019 году должно быть создано пять таких центров - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотюков, Михаил МихайловичРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
Реклама на ТАСС
Межвузовский кампус на 6 тыс. студентов в Перми обойдется в 6 млрд рублей
Строительство кампуса планируют завершить к 2022 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС