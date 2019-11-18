Научно-образовательные центры в регионах РФ получат грантовую поддержку в 60 млн рублей

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ), которые по поручению президента РФ Владимира Путина должны появиться в пяти регионах страны в 2019 году, получат от федеральных властей грантовую поддержку в 60 млн рублей. Об этом в понедельник в ходе рабочей поездки в Пермь сообщил журналистам глава Минобрнауки России Михаил Котюков.

"Будет небольшая грантовая поддержка поддержка - примерно 60 млн рублей на один центр. В программе развития мы сможем определить те направления, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - сказал он.

Котюков напомнил, что до конца 2019 года регионы, где создаются НОЦ - Белгородская, Кемеровская, Нижегородская, Тюменская области и Пермский край, - должны окончательно сформировать и проработать программы своего развития, определить ключевых индустриальных партнеров, для которых будут создавать технологические решения и готовить специалистов, и выбрать направления, актуальные для развития региона, сформировать команды и систему управления.

Губернатор Пермского края Максим Решетников на совещании, посвященном развитию НОЦ в Пермском крае, сообщил, что регион ведет интенсивную работу, и управляющая структура в Перми уже создана.

Пермский край создает научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" на базе Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук и двух национальных исследовательский университетов в кооперации с крупными предприятий реального сектора экономики: "Лукойл", "Уралхим", "Уралкалий", "МХК "Еврохим", АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" и другие.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В 2019 году должно быть создано пять таких центров - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.